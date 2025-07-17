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16:09, 17 июля 2025Мир

Захарова дала совет по общению с Зеленским президенту Польши

Захарова: Дуде нужно понять, что Зеленский не знает про Волынскую резню
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президенту Польши Анджею Дуде нужно было поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о математике и литературе и понять, почему он не знает про Волынскую резню. Такой совет польскому главе дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Небольшой совет президенту Польши и другим. Можно было бы и другие темы затрагивать с Зеленским, Например, о математике, о литературе неплохо было бы поговорить», — сказала она.

По словам дипломата, тогда бы они поняли, что и математику, и литературу тоже не преподавали в тех школах, где учился Зеленский, или наоборот, он этому не учился.

Ранее Дуда усомнился, что многие жители Западной Украины знают о Волынской резне. Он заявил, что Зеленский признался ему, что никогда не слышал о резне поляков на Украине, поскольку ему не рассказывали об этом в школе.

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