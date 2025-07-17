Захарова: Дуде нужно понять, что Зеленский не знает про Волынскую резню

Президенту Польши Анджею Дуде нужно было поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о математике и литературе и понять, почему он не знает про Волынскую резню. Такой совет польскому главе дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Небольшой совет президенту Польши и другим. Можно было бы и другие темы затрагивать с Зеленским, Например, о математике, о литературе неплохо было бы поговорить», — сказала она.

По словам дипломата, тогда бы они поняли, что и математику, и литературу тоже не преподавали в тех школах, где учился Зеленский, или наоборот, он этому не учился.

Ранее Дуда усомнился, что многие жители Западной Украины знают о Волынской резне. Он заявил, что Зеленский признался ему, что никогда не слышал о резне поляков на Украине, поскольку ему не рассказывали об этом в школе.