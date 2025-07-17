Захарова ответила Минобороны Германии на слова об «убийстве русских солдат»

Захарова о заявлении Писториуса об убийстве русских солдат: В НАТО озверели

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в НАТО озверели. Так дипломат прокомментировала слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности войск ФРГ «убивать русских солдат», ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«На кого из членов НАТО Россия собирается и собиралась нападать?» — спросила Захарова.

Она также напомнила, что Германия и ряд действующих стран-участниц НАТО «в своем предыдущем состоянии, предыдущей формации, нападали на нашу страну».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства.