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19:07, 17 июля 2025Мир

Захарова ответила Минобороны Германии на слова об «убийстве русских солдат»

Захарова о заявлении Писториуса об убийстве русских солдат: В НАТО озверели
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в НАТО озверели. Так дипломат прокомментировала слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности войск ФРГ «убивать русских солдат», ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«На кого из членов НАТО Россия собирается и собиралась нападать?» — спросила Захарова.

Она также напомнила, что Германия и ряд действующих стран-участниц НАТО «в своем предыдущем состоянии, предыдущей формации, нападали на нашу страну».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства.

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