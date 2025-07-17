Захарова ответила на слова Зеленского о выпавшей на Украину тяжелой доле

Захарова: Тяжелая доля выпала на Украину из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о тяжелой доле республики, умолчал, что испытания выпали на страну по его вине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро», — заявила Захарова, комментируя слова украинского лидера об умении «украинцев преодолевать тяжелые испытания».

Дипломат добавила, что Зеленский не упомянул о том, что страна превратилась в колонию стран Запада, практически потеряв свою государственность.

Ранее Захарова заявила, что придуманная Зеленским концепция «Руси-Украины» обречена на провал. Она предупредила о бесполезности попыток Киева заменить настоящую историю.