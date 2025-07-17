Захарова придумала способ использования денег Зеленского

Захарова: Деньгами Зеленского можно было бы накормить несколько континентов

Деньгами президента Украины Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат вспомнила призыв Зеленского к партнерам «по-максимуму раскошелиться на Украину, которая якобы уже начала готовиться к зиме и тратиться на это из своего кармана». Она задалась вопросом, какой именно карман президент имел ввиду.

«Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить» — сказала Захарова.

Ранее Захарова дала совет по общению с Зеленским президенту Польши Анджею Дуде. Она предложила ему поговорить с украинским лидером о математике и литературе и понять, почему он не знает про Волынскую резню.