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16:18, 17 июля 2025Бывший СССР

Захарова придумала способ использования денег Зеленского

Захарова: Деньгами Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Деньгами президента Украины Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат вспомнила призыв Зеленского к партнерам «по-максимуму раскошелиться на Украину, которая якобы уже начала готовиться к зиме и тратиться на это из своего кармана». Она задалась вопросом, какой именно карман президент имел ввиду.

«Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить» — сказала Захарова.

Ранее Захарова дала совет по общению с Зеленским президенту Польши Анджею Дуде. Она предложила ему поговорить с украинским лидером о математике и литературе и понять, почему он не знает про Волынскую резню.

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