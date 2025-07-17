Захарова раскритиковала Зеленского в ответ на его заявление о «Руси-Украине»

Опоры украинского народа подрубил президент Украины Владимир Зеленский, продолжая убивать собственных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление политика об опорах «Руси-Украины», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Опоры этого моста именно Зеленский сам и подрубил, убив и продолжая убивать граждан своей собственной страны. Его сравнение более в этом смысле, чем уместно, потому что понятно, кто нанес удар по самому мосту с этими самыми опорами. Сам же Зеленский и, соответственно, его режим, за которым стоят западники, натовцы и так далее», — сказала дипломат.

Ранее Зеленский заявил о крещении «Руси-Украины». Он назвал День государственности «мостом, который стоит на трех опорах».

До этого Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине.