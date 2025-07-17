Захарова рассказала о восприятии угроз введения новых санкций против России

Захарова: Угрозы новых санкций против России воспринимаются как обыденность

Угроза введения новых санкций против России воспринимается в стране как обыденность. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Против нашей страны и наших контрагентов объявлено беспрецедентное количество санкций, всевозможных ограничений. Их уже десятки тысяч, если брать вторичные санкции, то их бесчисленное множество. По большому счету угроза новых санкций воспринимается в нашей стране как обыденность. Сами же западники загнали себя в тупик», — пояснила дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия справляется с введенными против нее санкциями и выдержит новые ограничения. Глава МИД также напомнил о русской пословице «не рой яму другому», отметив, что от новых антироссийских санкционных ограничений пострадают в итоге их же авторы, что ударит по их собственной экономике и международным позициям.