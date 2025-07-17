Зумеры бросились в панике убираться в квартирах

Зумеры начали выбирать «панический» клининг для борьбы со стрессом

Зумеры начали выбирать «панический» клининг для борьбы со стрессом, а также в качестве прокрастинации. Об этом «Газете.Ru» рассказала CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

По словам специалиста, «прокрастинирующий SOS-клининг» проявляется в моменты острого напряжения, когда откладывается запланированное дело, а дедлайн уже скоро. Тогда человек выбирает подменить дело другим — тогда клининг становится «побегом» от собственной неуверенности или страха. Иногда человек даже не контролирует сам процесс уборки, отметила специалист.

Уборка при этом является эффективным способом борьбы со стрессом, потому что клининг позволяет быстро достичь физического результата: вымытый стол, освобожденная поверхность, структурированное пространство.

Ранее домохозяек призвали несколько раз в день чистить раковину, поскольку на ней скапливается множество бактерий. Также следует как можно чаще менять губки для мытья посуды и поддерживать в чистоте вытяжку, на которой может скапливаться жир.