Аристократка-убийца рассказала об играх с принцами Гарри и Уильямом

Убившая новорожденную дочь аристократка Мартен в детстве играла с принцем Гарри

Британская аристократка Констанция Мартен, которую вместе с ее любовником Марком Гордоном признали виновными в смерти их новорожденной дочери, заявила, что в детстве была близко знакома с сыновьями Карла III. Об этом пишет «Би-би-си».

Один из друзей Мартен по актерской школе рассказал, что в детстве она была изгоем среди родственников и мало общалась с родителями. При этом аристократка утверждала, что хорошо знала членов королевской семьи. «Она говорила, что играла с принцами Уильямом и Гарри. Она говорила так, будто это совершенно заурядное дело», — рассказал бывший знакомый Мартен.

14 июля Мартен и Гордона признали виновными в смерти их новорожденной дочери, которой не стало в 2023 году. Перед этим женщина несколько лет почти не общалась с родными и жила с Гордоном в нищете. Любовник аристократки отсидел 20 лет за жестокое изнасилование, совершенное в 14 лет.

Констанция Мартен происходит из аристократической семьи. Ее бабушка, Мария Анна Мартен, росла в Букингемском дворце и с раннего детства дружила с принцессой Маргарет — младшей сестрой Елизаветы II, а отец был пажом при королеве.

14 июля суд присяжных признал Гордона и Мартен виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности. Кроме того, ранее пару осудили за жестокое обращение с детьми, сокрытие рождения и воспрепятствование правосудию.