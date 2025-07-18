Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:47, 18 июля 2025Путешествия

Более сотни пассажиров заразились неизвестной болезнью на роскошном круизе

NYP: 134 пассажира круизного лайнера Navigator of the Seas пожаловались на рвоту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wikipedia

Более сотни пассажиров роскошного круиза заразились неизвестной болезнью во время путешествия в Мексику. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, круизный лайнер Navigator of the Seas компании Royal Caribbean отправился из Лос-Анджелеса, США, в Мексику и пробыл в пути семь дней. За это время 134 из 3914 пассажиров и 7 членов экипажа пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею.

Материалы по теме:
«Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
«Только русские были спокойны»Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
18 марта 2020
«Я заново учился дышать» Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
«Я заново учился дышать»Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
4 апреля 2020

Круиз завершился 11 июля. Точная причина инфекционной вспышки остается неизвестной. Чтобы предотвратить распространение заболевания, Royal Caribbean ввела усиленные протоколы уборки на корабле, а всех пострадавших на время рейса изолировали.

Ранее стюардессу круизного лайнера нашли без признаков жизни во время райского круиза по Багамским островам. Девушку обнаружили с перерезанным горлом в машинном отделении суперъяхты Far From It.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия прекратила соглашение с Германией

    Врач назвал идеальное меню на лето

    Трамп и Зеленский договорились о производстве на Украине дронов для США

    Спор подруг из-за мужчины закончился двумя ударами ножом

    Российской семье пришлось спасаться под столом от града размером с кулак

    Фотоловушка российского заповедника записала мяуканье котенка снежного барса

    Поисковики подняли легендарный самолет времен войны в России

    Проработавший 20 лет на «России 1» ведущий назвал главную сложность работы

    Туристы с детьми отправились в горы Европы без воды и едва выжили

    19-летняя невеста Лепса пришла на его день рождения в колье за 25 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости