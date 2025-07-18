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11:52, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Популярное телешоу критиковавшего Трампа ведущего закроют

Канал CBS закроет «Позднее шоу» с ведущим Кольбером, критиковавшим Трампа
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский телеканал CBS объявил о закрытии популярной программы «Позднее шоу» (The Late Show), ведущий которой Стивен Кольбер известен своей последовательной критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

«CBS закроет "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" и франшизу "Позднего шоу" в мае 2026 года», — говорится в заявлении. Телеканал назвал это «исключительно финансовым решением, принятым в сложной ситуации в сегменте вечерних шоу».

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В CBS подчеркнули, что решение никак не связано с содержанием шоу, а также назвали Кольбера незаменимым. «Мы гордимся тем, что Стивен называл CBS своим домом. Его и программу будут вспоминать как часть пантеона великих в истории вечернего телевидения», — добавили представители канала.

Кольбер является активным критиком Трампа и сторонником Демократической партии США. Американский сенатор-демократ Адам Шифф в соцсети X призвал раскрыть истинную причину прекращения съемок программы. «Если (...) закрыли "Позднее шоу" по политическим причинам, публика заслуживает того, чтобы об этом знать», — написал он.

Ранее сообщалось, что Кольбер в эфире «Позднего шоу» спародировал президента Украины Владимира Зеленского. Ведущий обратил внимание на то, что политик не выглядит обеспокоенным из-за ситуации в стране.

Премьера «Позднего шоу» состоялась на CBS в 1993 году. Первым ведущим программы был Дэвид Леттерман. В 2015 году его сменил Кольбер.

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