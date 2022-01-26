Американский комик спародировал Зеленского

Американский комик Стивен Кольбер в эфире ночного ток-шоу «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» на телеканале CBS с иронией прокомментировал недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Фрагмент передачи, в котором он спародировал украинского лидера, опубликован в официальном аккаунте передачи в Twitter.

— The Late Show (@colbertlateshow) 26 янв. 2022 г.

Комик из США прокомментировал текущую ситуацию на Украине и отметил, что обстановка в стране по-прежнему напряженная. «Но есть один человек, который не выглядит обеспокоенным. Это президент Украины Владимир Зеленский», — сказал Кольбер.

Ведущий показал зрителям фрагмент обращения Зеленского к украинскому народу, в котором тот призвал граждан не поддаваться панике. «Хорошо, это замечательно сообщение, но почему он сказал не паниковать?» — обратил внимание Кольбер на высказывание главы государства. «Никакой паники, вы должны доверять армии. Нет причин упаковывать чемоданы и заводить машины. О, это звонок в дверь, скоро вернусь!» — поиронизировал комик и изобразил уходящего из кадра президента Украины.

Ранее Зеленский опубликовал видеообращение к народу, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России. Глава государства посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах.