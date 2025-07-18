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20:38, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Дерипаска подал иск к журналистам изданий-иноагентов

Дерипаска подал иск к журналистам изданий «Верстка» и «Важные истории»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к журналистам изданий «Верстка» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) и «Важные истории» (внесено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России). Об этом говорится в карточке дела на сайте Усть-Лабинского районного суда.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был зарегистрирован 18 июля. Ответчиками по делу выступают четыре журналиста и корпорация Google.

Ранее стало известно, что телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) обратится в Верховный суд России. Уточнялось, что телезвезда решила обжаловать заочный приговор по делу об оправдании терроризма.

Перед этим сообщалось, что журналистка Виктория Ивлева-Йорк (внесена Минюстом в реестр иноагентов), призывавшая помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), обжаловала отказ исключить ее из списка иноагентов. Отмечалось, что жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

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