Лазарева обратится в Верховный суд

Ведущая Лазарева обжалует приговор об оправдании терроризма в Верховном суде

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) решила обжаловать в Верховном суде России заочный приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом РИА Новости заявил ее адвокат Леонид Соловьев.

«Планируем обжаловать приговор в Верховном суде», — сказал он. Соловьев уточнил, что пока жалоба не подана.

Ранее Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор Лазаревой.

В декабре 2024 года телеведущую признали виновной по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Лазареву заочно приговорили к шести с половиной годам колонии общего режима. Она находится в международном розыске.

В отношении Лазаревой возбудили уголовное дело после ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории России.