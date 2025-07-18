Договор о стратегическом партнерстве Ирана и России вступил в силу

Посол Ирана Джалали: Договор о партнерстве с Россией вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Иранаом и России вступил в силу. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, сообщает РИА Новости.

«Он уже обязателен к исполнению», — уточнил он.

По словам главы иранской дипмиссии, в обеих странах в настоящий момент договор имеет форму закона.

Договор России с Ираном был подписан 17 января 2025 года. Согласно документу, Москва и Тегеран стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее стало известно, что президенту Ирана Масуду Пезешкиану пришлось пересесть на такси. Во время неофициальной поездки в Тебриз три автомобиля с охранниками президента остановились на половине пути из-за смешанного с водой бензина в провинции Казвин, поэтому оставшуюся часть пути Пезешкиан проделал на обычном такси.