Двух туристов нашли бездыханными в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Двух туристов нашли бездыханными в кондоминиуме Паттайи с разницей в пару часов

Двух туристов нашли бездыханными в кондоминиуме популярного тайского курорта Паттайя при загадочных обстоятельствах. Подробностями истории поделился портал Khaosod.

Уточняется, что оба инцидента произошли с разницей в пару часов в четверг, 17 июля, в районе Банг Ламунг, провинция Чонбури. Сначала 27-летняя смотрительница дома по имени Таньячанок наткнулась на тело туриста из Швеции в ванной комнате на пятом этаже. Из крана текла вода, а пол был в крови, хотя никаких следов борьбы на месте обнаружено не было.

Вскоре эта же смотрительница обнаружила на седьмом этаже 54-летнего австралийца, лежащего лицом вниз в луже крови без признаков жизни. Около его левого локтя лежал осколок стекла, а по всей комнате были разбросаны многочисленные пузырьки из-под лекарств. Таньячанок сразу же связалась с полицией.

Оба тела отправили в больницу на вскрытие. Хотя прямой связи между этими двумя случаями пока не установлено, власти не исключают никаких версий, учитывая необычные обстоятельства трагедии.

Ранее на другом тайском курорте, Самуи, австралийского туриста нашли бездыханным после сеанса массажа. Мужчина сказал сотруднице, что хочет отдохнуть после процедуры, и не проснулся.

