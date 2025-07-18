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18:34, 18 июля 2025Экономика

Еще одна страна понизит потолок цен на российскую нефть

Ривз: Британия поддержит снижение потолка цен на нефть из России
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Великобритания поддержит решение Европейского союза снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривз. Ее процитировало ТАСС.

Как отметила Ривз, Лондон и его союзники по Евросоюзу «закручивают гайки». Это заявление прозвучало на заседании министров финансов и глав центральных банков стран Группы двадцати (G20) в Баллито (ЮАР).

Ранее депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что уменьшение потолка цен на российскую нефть не грозит РФ серьезными потерями, так как партнеры Москвы продолжат закупать энергоносители по согласованным ценам. Парламентарий оценил ситуацию как неприятную, но не катастрофичную.

В свою очередь, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал изменение потолка цен на российскую нефть имиджевой историей.

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