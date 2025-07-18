Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:55, 18 июля 2025Культура

Гонорары российских артистов призвали обложить дополнительным налогом

Глава ФПБК Бородин: В России нужно ввести дополнительный налог для артистов
Ольга Коровина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести дополнительный налог для звезд российского шоу-бизнеса. Об этом пишет «Абзац».

Общественник подчеркнул, что изменения в налоговой системе должны касаться артистов, которые получают миллионы рублей за каждое выступление. По его мнению, доходы таких знаменитостей стоит обложить дополнительным налогом в размере 10 процентов.

«Звезды — эта категория людей, которые сегодня зарабатывают десятки, сотни миллионов рублей, несколько миллиардов, как Филипп Киркоров. С них нужно брать дополнительный налог, потому что их доходы очень велики», — заявил Бородин.

Ранее Бородин возмутился запланированным туром по США актера Данилы Козловского и обвинил его в получении денег от стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Подравшиеся с российскими полицейскими близняшки оказались украинскими порнозвездами

    Мощный удар молнии в Подмосковье попал на видео

    Гонорары российских артистов призвали обложить дополнительным налогом

    Москвичей предупредили об аномальных дождях

    Внешность 57-летней Джулии Робертс после смены имиджа удивила фанатов

    Загитова поделилась новыми снимками из поездки в Париж

    Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста основателя управляющего холдинга

    В зоне СВО заметили импровизированную САУ на шасси «мотолыги»

    Одной европейской стране запретили покупать российскую нефть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости