Гонорары российских артистов призвали обложить дополнительным налогом

Глава ФПБК Бородин: В России нужно ввести дополнительный налог для артистов

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести дополнительный налог для звезд российского шоу-бизнеса. Об этом пишет «Абзац».

Общественник подчеркнул, что изменения в налоговой системе должны касаться артистов, которые получают миллионы рублей за каждое выступление. По его мнению, доходы таких знаменитостей стоит обложить дополнительным налогом в размере 10 процентов.

«Звезды — эта категория людей, которые сегодня зарабатывают десятки, сотни миллионов рублей, несколько миллиардов, как Филипп Киркоров. С них нужно брать дополнительный налог, потому что их доходы очень велики», — заявил Бородин.

Ранее Бородин возмутился запланированным туром по США актера Данилы Козловского и обвинил его в получении денег от стран НАТО.

