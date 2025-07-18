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09:07, 18 июля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности о последствиях атаки дронов ВСУ в Подмосковье

Воробьев: Средства ПВО сбили 11 дронов над пятью округами Подмосковья за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью округами Подмосковья. Подробности о последствиях атаки раскрыл губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, беспилотники уничтожили в Домодедово, Красногорске, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Можайске. Большая часть аппаратов перехвачена на подлете, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Мирные жители не пострадали, однако повреждены частные домовладения.

Так, повреждены фасады и остекление двух домов в коттеджном поселке Рязанцы в Сергиевом Посаде. Кроме того, в солнечногорской деревне Марьино разрушены забор, часть стены и оконные конструкции дома на улице Центральная. «На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество», — заверил Воробьев.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении в Московском регионе 10 беспилотников ВСУ, три из которых направлялись на Москву. Всего средствами ПВО за ночь сбиты 73 дрона в 11 регионах.

В сети также появилось видео с одним из летательных аппаратов, снятое в районе подмосковного Дмитрова. На кадрах видно летящий в небе дрон самолетного типа. Предположительно, это тяжелый беспилотник ВСУ «Лютый».

ЖЗЛ
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