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09:10, 18 июля 2025Россия

Пролетевший под Москвой тяжелый украинский беспилотник «Лютый» сняли на видео

Shot опубликовал видео с пролетевшим в районе Дмитрова беспилотником ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с пролетевшим под Москвой тяжелым беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый». Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в районе подмосковного Дмитрова, видно летательный аппарат самолетного типа с характерным звуком двигателя.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в Московском регионе в ночь на 18 июля 10 беспилотников ВСУ, три из которых направлялись на Москву. Всего средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 73 дрона в 11 регионах.

До этого о звуках взрывов сообщали жители Дзержинска Нижегородской области. По их словам, система ПВО поразила украинские беспилотники в районе местной промзоны.

ЖЗЛ
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