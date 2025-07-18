Пролетевший под Москвой тяжелый украинский беспилотник «Лютый» сняли на видео

Shot опубликовал видео с пролетевшим в районе Дмитрова беспилотником ВСУ

В сети появилось видео с пролетевшим под Москвой тяжелым беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Лютый». Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах, снятых в районе подмосковного Дмитрова, видно летательный аппарат самолетного типа с характерным звуком двигателя.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в Московском регионе в ночь на 18 июля 10 беспилотников ВСУ, три из которых направлялись на Москву. Всего средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 73 дрона в 11 регионах.

До этого о звуках взрывов сообщали жители Дзержинска Нижегородской области. По их словам, система ПВО поразила украинские беспилотники в районе местной промзоны.