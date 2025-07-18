Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:30, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Известная российская журналистка начала говорить с телевизором и перестала его включать

Журналистка Петровская перестала включать телевизор после 30 лет телекритики
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Известная российская журналистка Ирина Петровская, 30 лет занимавшаяся телекритикой, перестала включать телевизор. Об этом она рассказала в интервью каналу Sheinkin40, ролик вышел на YouTube.

По словам Петровской, в последний год она не включает телевизор. При этом ранее, уточнила журналистка, он всегда работал у нее фоном.

«Я перестала смотреть, когда я начала с телевизором разговаривать. И более того, я начала с ним разговаривать исключительно той лексикой, которую в публичном пространстве не употребляют», — заявила она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал мистические передачи на отечественном телевидении. Он выразил уверенность в том, что вместо таких шоу на российском ТВ нужно показывать научно-образовательные программы.

Перед этим российская журналистка и медиаменеджер Татьяна Миткова ответила на критику современного телевидения. Она выразила мнение, что ТВ не должно воспитывать зрителя или производить искусство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина согласия Словакии с новым пакетом антироссийских санкций

    Минобороны сообщило о массированной атаке ВСУ по российскому региону

    Раскрыты личности подорвавших в Москве бывшего подполковника СБУ

    Супермаркеты в России проверят из-за наценки на пакеты

    Два бензовоза столкнулись в России

    Захарова пообещала российский ответ на новые угрозы Японии

    Двое россиян попали в список лучших игроков НХЛ до 23 лет

    Зампреда правительства российского региона арестовали за взятку

    Иностранцев перестали пускать на элитный курорт в Северной Корее после визита Лаврова. В чем причина?

    Совладелец Совкомбанка решил продать свою долю на «Авито»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости