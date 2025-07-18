Известная российская журналистка начала говорить с телевизором и перестала его включать

Журналистка Петровская перестала включать телевизор после 30 лет телекритики

Известная российская журналистка Ирина Петровская, 30 лет занимавшаяся телекритикой, перестала включать телевизор. Об этом она рассказала в интервью каналу Sheinkin40, ролик вышел на YouTube.

По словам Петровской, в последний год она не включает телевизор. При этом ранее, уточнила журналистка, он всегда работал у нее фоном.

«Я перестала смотреть, когда я начала с телевизором разговаривать. И более того, я начала с ним разговаривать исключительно той лексикой, которую в публичном пространстве не употребляют», — заявила она.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал мистические передачи на отечественном телевидении. Он выразил уверенность в том, что вместо таких шоу на российском ТВ нужно показывать научно-образовательные программы.

Перед этим российская журналистка и медиаменеджер Татьяна Миткова ответила на критику современного телевидения. Она выразила мнение, что ТВ не должно воспитывать зрителя или производить искусство.