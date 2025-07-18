Ключевой ставке ЦБ предсказали снижение

«Известия»: ЦБ может снизить ключевую ставку до 18 процентов

На грядущем заседании российский Центробанк (ЦБ) может снизить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это следует из консенсус-прогноза «Известий».

О перспективах снижения ставки на два процентных пункта говорят большинство опрошенных газетой аналитиков. Участники рынка отмечают, что для этого есть предпосылки. В частности, руководитель аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев отмечает, что в пользу снижения говорит продолжающееся снижение инфляции. Как уточнил старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, уровень сезонно сглаженной инфляции в июне приблизился к цели ЦБ в 4 процента.

В «Русском стандарте» полагают, что резкого снижения не будет: более вероятный сценарий для них — снижение максимум до 19 процентов. Директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко объясняет это тем, что все еще сохраняются высокие проинфляционные риски и геополитическая напряженность.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Главным условием для продолжения ослабления ДКП Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ЦБ рассмотрит вариант дополнительного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в июле при сохранении на внутреннем рынке наметившихся тенденций. Следующее заседание по ставке состоится 25 июля.