Мерц поблагодарил Фицо за новые санкции против России

Мерц поблагодарил Фицо за согласие поддержать новый пакет санкций против России

Канцлер Германии Фридрих Мерц поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за согласие поддержать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал Tagesschau.

«Я благодарен Роберту Фицо за то, что он вчера согласился открыть путь для 18-го пакета санкций. Но, повторюсь, на это ушло слишком много времени», — сказал он.

Мерц рассказал, что в последние дни он почти каждый день разговаривал с Фицо по телефону, а также провел с ним встречу в Брюсселе, чтобы убедить словацкого премьера смягчить позицию по санкциям.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не станет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций. Он объяснил, что ему удалось договориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии по вопросу цен на энергоносители.

Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны объединения согласовали 18-й пакет санкций против России.