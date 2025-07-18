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14:09, 18 июля 2025Мир

Мерц поблагодарил Фицо за новые санкции против России

Мерц поблагодарил Фицо за согласие поддержать новый пакет санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за согласие поддержать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал канал Tagesschau.

«Я благодарен Роберту Фицо за то, что он вчера согласился открыть путь для 18-го пакета санкций. Но, повторюсь, на это ушло слишком много времени», — сказал он.

Мерц рассказал, что в последние дни он почти каждый день разговаривал с Фицо по телефону, а также провел с ним встречу в Брюсселе, чтобы убедить словацкого премьера смягчить позицию по санкциям.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не станет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций. Он объяснил, что ему удалось договориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии по вопросу цен на энергоносители.

Вскоре верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны объединения согласовали 18-й пакет санкций против России.

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