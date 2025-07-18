Жителей российского города захотели подразнить метрополитеном

В Барнауле сделают фотозону с имитацией вестибюля непостроенного метро

Жителей Барнаула решили подразнить метрополитеном. Вместо настоящей станции в городе соорудили фотозону, пишет «Подъем».

Метрополитен в Барнауле не построен, но в некоем смысле стал городской легендой. Миф родился благодаря веб-странице, созданной ради забавы журналистом Данилом Чуриловым в конце 2000-х. На сайте-симуляторе были опубликованы схема линий метро, фотографии станций и планы по открытию новых, график работы и стоимость проезда.

Фотозону с имитацией вестибюля метро решила соорудить местная компания. Проект реализуется совместно с администрацией. Свое решение глава фирмы объяснила тем, что несуществующая подземка стала элементом барнаульского фольклора. Перспективы по строительству настоящего метро она оценивает скептично.

Фотозона будет расположена у подземного перехода, возле него поставят стелу с информацией об истории развития городского транспорта. В самом переходе будут размещены световые панно. Монтаж запланирован на следующей неделе. В компании уверены, что со станцией метро входную группу не спутают — на информационной доске будет упомянуто, что фотозона лишь стилизована под метро.

Ранее в Омске решили выставить на продажу часть местного метрополитена. Корпус начали возводить 20 лет назад, но так и не достроили. Объект оценили в 249,4 миллиона рублей. На маскировку других недостроенных станций планировалось потратить около 7 миллионов рублей.