На двух оборонных предприятиях России вскрылись аферы

ФСБ задержала двух казанцев за хищение 19,5 млн рублей у оборонных предприятий

В Татарстане вскрылись многомиллионные аферы на двух оборонных предприятиях. Об этом сообщает республиканское управление ФСБ России, передает РБК.

По подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами задержаны двое предпринимателей, проживающих в Казани.

По данным следствия, учредитель фирмы «ИСК "Станко Эксперт"» с деловым партнером заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса договоры на проведение ремонтных работ. В качестве аванса бизнесменам были перечислены 19,5 миллиона рублей, однако работы не были выполнены.

Названия потерпевших убытки предприятий не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали участников преступной группы по подозрению в мошенничестве на поставках бракованных рубашек в МВД и СК.