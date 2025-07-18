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16:04, 18 июля 2025Силовые структуры

На двух оборонных предприятиях России вскрылись аферы

ФСБ задержала двух казанцев за хищение 19,5 млн рублей у оборонных предприятий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Татарстане вскрылись многомиллионные аферы на двух оборонных предприятиях. Об этом сообщает республиканское управление ФСБ России, передает РБК.

По подозрению в мошенничестве с бюджетными средствами задержаны двое предпринимателей, проживающих в Казани.

По данным следствия, учредитель фирмы «ИСК "Станко Эксперт"» с деловым партнером заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса договоры на проведение ремонтных работ. В качестве аванса бизнесменам были перечислены 19,5 миллиона рублей, однако работы не были выполнены.

Названия потерпевших убытки предприятий не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали участников преступной группы по подозрению в мошенничестве на поставках бракованных рубашек в МВД и СК.

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