На золотодобывающем участке в российском регионе использовался рабский труд

В Амурской области на золотодобывающем участке использовали рабский труд

В Амурской области прокуратура установила, что двое местных жителей использовали рабский труд на золотодобывающем участке недр «Ясный». Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 127.2 УК РФ («Использование рабского труда человека»). Подозреваемыми по нему проходят двое мужчин в возрасте 67 и 36 лет. Их отправили под стражу.

По версии следствия, в период с апреля по май 2025 года они, применив насилие, привлекли на участок 47-летнего мужчину и заставили его работать. При этом потерпевший не мог отказаться это делать.

Ранее в Кемерово следователи вышли на след троих местных жителей, которые с 2012 года держали в рабстве девять человек для работы на свалке.