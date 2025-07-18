Обнаружен неожиданный способ облегчить хронические головные боли

JN: Диета с высоким содержанием омега‑3 снижает частоту хронических болей головы

Изменение рациона питания может заметно снизить частоту и интенсивность хронических головных болей, возникающих после травмы мозга. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины, Университета служб вооруженных сил США и Национальных институтов здравоохранения. В клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Neurotrauma, приняли участие 122 пациента с посттравматическими головными болями.

В течение 12 недель участники придерживались либо стандартного рациона с обычным соотношением омега‑3 и омега‑6 жирных кислот, либо специальной диеты с повышенным содержанием омега‑3 (например, из лосося и тунца) и пониженным — омега‑6 (из кукурузного и подсолнечного масла). Все основные продукты питания предоставлялись участникам исследования.

Результаты показали: у тех, кто придерживался «омега‑3» диеты, число дней с головной болью уменьшилось примерно на два в месяц, а интенсивность боли снизилась на 30 процентов по сравнению с контрольной группой. Анализ крови подтвердил повышение уровней противовоспалительных соединений, связанных с омега‑3.

Авторы отмечают, что такой подход может стать безопасным и доступным дополнением к традиционному лечению, особенно для военнослужащих и других пациентов, страдающих от последствий черепно‑мозговых травм, поскольку официально одобренных методов лечения хронических посттравматических головных болей пока не существует.

Ранее ученые доказали, что простая физическая активность способна снижать риск хронических заболеваний. Ежедневная ходьба продолжительностью более 100 минут может заметно защитить от развития хронической боли в пояснице.