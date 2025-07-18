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13:33, 18 июля 2025Спорт

Подсчитаны затраты и выгода «Зенита» от матча со «Сьоном»

Mash: «Зенит» заплатил 31 миллион рублей за приезд «Сьона» на товарищеский матч
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Mash на спорте» подсчитал затраты и выгоду «Зенита» от товарищеского матча со «Сьоном». Данные приводятся в Telegram-канале.

По информации источника, петербуржцы заплатили 31 миллион рублей за приезд «Сьона». В эту сумму вошли перелет, проживание и страховка игроков, а также логистика.

При этом «Зенит» смог заработать на матче более 50 миллионов рублей. Сине-бело-голубые продали билетов на 19,6 миллиона, получили 5,4 миллиона за кейтеринг и 3,3 — за мерч.

Товарищеский матч состоялся 9 июля в Санкт-Петербурге. Хозяева разгромили гостей со счетом 5:2.

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