Подсчитаны затраты и выгода «Зенита» от матча со «Сьоном»

Mash: «Зенит» заплатил 31 миллион рублей за приезд «Сьона» на товарищеский матч

«Mash на спорте» подсчитал затраты и выгоду «Зенита» от товарищеского матча со «Сьоном». Данные приводятся в Telegram-канале.

По информации источника, петербуржцы заплатили 31 миллион рублей за приезд «Сьона». В эту сумму вошли перелет, проживание и страховка игроков, а также логистика.

При этом «Зенит» смог заработать на матче более 50 миллионов рублей. Сине-бело-голубые продали билетов на 19,6 миллиона, получили 5,4 миллиона за кейтеринг и 3,3 — за мерч.

Товарищеский матч состоялся 9 июля в Санкт-Петербурге. Хозяева разгромили гостей со счетом 5:2.