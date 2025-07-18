Посол заявил об отсутствии одного действия Кишинева для закрытия Русского дома в Молдавии

Озеров: РФ не получала уведомлений о закрытии Русского дома в Молдавии

Москва не получала от Кишинева уведомлений о закрытии Русского дома в Молдавии. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров в интервью ТАСС.

«До сих пор российская страна не получала официальных уведомлений, как этого требуют наши документы, о намерении Кишинева денонсировать договор о создании и функционировании культурных центров, который был подписан в 1998 году», — подтвердил дипломат.

Озеров уточнил, что документ действителен до середины 2026 года.

В мае стало известно, что правительство Молдавии направило проект денонсации соглашения о Русском доме. Минкультуры республики обосновало решение настоящей геополитической ситуацией.