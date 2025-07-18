Появилось полное видео охоты Ка-52 на маневрирующий дрон ВСУ над российским регионом

Опубликовано полное видео охоты Ка-52 на дрон ВСУ над Липецкой областью

Опубликовано полное видео охоты вертолета Ка-52 на маневрирующий дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Липецкой областью. Ролик появился в Telegram-канале «Воевода Вещает».

На представленных кадрах рыбаки в российском регионе запечатлели момент, когда Ка-52 пытается настигнуть отклоняющийся беспилотник. Наблюдатели восторгаются работой вертолета.

17 июля стало известно, что в окрестностях города Елец уничтожили украинский дрон. В сети распространили ролик, на котором беспилотник самолетного типа пролетал над очевидцами. Устройство преследовал боевой вертолет. В один момент воздушное судно выпустило по дрону снаряд, после чего аппарат взорвался в небе.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки беспилотников.