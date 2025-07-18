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18:46, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Призвавший WhatsApp готовиться к уходу из России депутат объяснился

Депутат Горелкин заявил, что не утверждал о грядущей блокировке WhatsApp
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, ранее призвавший WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, объяснил свои слова. В своем Telegram-канале парламентарий подчеркнул, что не говорил о грядущей блокировке мессенджера.

Депутат обратил внимание на то, что авторы некоторых публикаций в сети, приводя его цитаты, в своих заголовках заявили о том, что WhatsApp будет заблокирован. «Притом что слов "блокировка" и "запрет" в моем посте не было. Но уж так устроено современное инфополе: не скажешь ты — скажут за тебя. А все ради бомбических заголовков», — написал Горелкин.

Парламентарий также не исключил, что в будущий список программного обеспечения (ПО) из недружественных стран могут попасть совсем другие сервисы для общения.

Ранее Горелкин заявил, что WhatsApp с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных России стран. В связи с этим, как счел депутат, мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка.

18 июля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать о дополнительных ограничениях на использование программного обеспечения из недружественных стран, в том числе мессенджеров. Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября.

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