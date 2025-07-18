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18:16, 18 июля 2025Из жизни

Пропавшая кошка нашлась через пять лет на другом континенте

NTK: Кошка, пропавшая в Германии в 2020 году, нашлась в США
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Michael Starkie / Unsplash

В США нашли кошку, пропавшую пять лет назад в Германии. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Кошку по клике Трикси нашли в сельской местности округа Ошеана, штат Мичиган. Животное было чипировано, и ветеринары с удивлением обнаружили, что его хозяйка живет в Германии. Женщина рассказала, что Трикси бесследно исчезла в 2020 году. Семья долго искала питомицу, но давно потеряла надежду найти. 21 июля женщина прилетит в США, чтобы забрать свою кошку. Перелет оплатит благотворительная организация из Мичигана.

Каким образом Трикси попала на другой континент, остается загадкой. Нашедшим животное сотрудникам зоозащитной организации не удалось обнаружить никаких документов о его ввозе в страну. Согласно одной из версий, Трикси могла как-то попасть в грузовой контейнер и преодолеть Атлантический океан в нем.

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Ранее сообщалось, что в США сотрудники приюта в штате Оклахома обнаружили, что бездомный кот таинственным образом попал в Северную Америку с другого континента. После проверки микрочипа кота выяснилось, что он был зарегистрирован в Великобритании.

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