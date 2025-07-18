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10:31, 18 июля 2025Спорт

ПСЖ проявлял интерес к игроку «Спартака»

ПСЖ вел переговоры о трансфере Угальде из «Спартака»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Французский ПСЖ проявлял интерес к игроку «Спартака» Манфреду Угальде. Об этом сообщает Чемпионат со ссылкой на комментарий агента Курта Морсинка для Estadio TD+.

«ПСЖ был одним из клубов, с которым у нас были очень серьезные переговоры. Это был один из многих клубов», — рассказал Морсинк. Он отметил, что круг возможных команд для трансфера ограничивают финансовый fair play со стороны ФИФА и ситуация с Россией.

Угальде — лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. В 29 матчах он отметился 17 забитыми мячами. В декабре 2024 года форвард оформил покер в дерби с «Локомотивом».

Угальде выступает за «Спартак» с января 2024-го. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

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