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13:02, 18 июля 2025Наука и техника

Развенчан популярный миф о вреде яиц

AJCN: Яйца могут входить в рацион без негативного влияния на сердце
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sarah Shull / Unsplash

Новое исследование Университета Южной Австралии, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), опровергло давнее мнение о вреде яиц для сердца. Ученые проанализировали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина.

В исследовании использовали данные о рационе и состоянии здоровья участников, которые ежедневно съедали до двух яиц в условиях рациона с высоким содержанием холестерина, но низким уровнем насыщенных жиров. Наблюдение показало, что такой режим питания не приводил к росту ЛПНП и не увеличивал риск сердечно‑сосудистых заболеваний.

Ученые установили, что основной фактор повышения холестерина — избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это позволяет пересмотреть устоявшиеся рекомендации и указывает на то, что яйца могут входить в рацион без негативного влияния на сердце, если питание в целом сбалансировано и количество насыщенных жиров ограничено.

Ранее ученые рассказали о пользе яиц для работы мозга. Оказалось, регулярное употребление яиц может почти вдвое снизить риск болезни Альцгеймера.

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