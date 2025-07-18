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12:42, 18 июля 2025Спорт

Российская пловчиха рассказала об опасной ситуации на чемпионате мира

Российская пловчиха Сорокина: Зацепился чип за карабин, меня могли утопить
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Российская пловчиха Екатерина Сорокина рассказала об опасной ситуации на чемпионате мира. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Сорокина поделилась, что в заплыве на пять километров на открытой воде после первого круга у нее на первом буе зацепился чип за карабин. «Прямо закрылся карабин. Я подождала, пока все проплывут, иначе бы меня утопили. И я начала доставать чип из карабина. Пока доставала, все проплыли, так что пришлось догонять», — заявила она.

Сорокина финишировала 14‑й. Победу одержала австралийка Моиша Джонсон.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Россиян допустили на турнир в нейтральном статусе.

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