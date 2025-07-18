Российские синхронистки рассказали о неудобствах на чемпионате мира

Синхронистки Гайдай и Дорошко удивились пропаже лестницы у бассейна на ЧМ

Российские синхронистки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко рассказали о неудобствах на чемпионате мира 2025 года. Их слова приводит ТАСС.

Спортсменки удивились пропаже лестницы у бассейна. «Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу — нормально нельзя было вылезти», — поделилась Дорошко. Гайдай также отметила неудобное расписание разминок.

В квалификации женских дуэтов Гайдай и Дорошко заняли третье место. Финал состоится 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российских спортсменов допустили на турнир в нейтральном статусе.