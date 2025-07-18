Школьный учитель попытался украсть золото из магазина и попался

В Таиланде школьный учитель попытался ограбить ювелирный магазин из-за долгов

В Таиланде учитель затеял ограбление ювелирного магазина, пытаясь решить финансовые проблемы. Об этом сообщает The Thaiger.

33-летний Анусон, работавший школьным учителем по контракту в провинции Убонратчатхани, ворвался в магазин золота в торговом центре, одетый в черную рубашку и красный мотоциклетный шлем. Он стал хватать с витрины украшения, а потом попытался убежать. Однако во время побега он попался: его задержала охрана. Мужчина украл золотые изделия общим весом 335,4 грамма.

«Я ограбил магазин из-за долгов в онлайн-казино и низкой зарплаты», — признался задержанный. По данным следствия, педагог тщательно спланировал ограбление, но не учел оперативность службы безопасности.

Ранее сообщалось, что преступники из США ограбили магазин солнцезащитных очков на миллион долларов. Они сделали это, прорезав стену магазина пилой.