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16:13, 18 июля 2025Из жизни

Школьный учитель попытался украсть золото из магазина и попался

В Таиланде школьный учитель попытался ограбить ювелирный магазин из-за долгов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Таиланде учитель затеял ограбление ювелирного магазина, пытаясь решить финансовые проблемы. Об этом сообщает The Thaiger.

33-летний Анусон, работавший школьным учителем по контракту в провинции Убонратчатхани, ворвался в магазин золота в торговом центре, одетый в черную рубашку и красный мотоциклетный шлем. Он стал хватать с витрины украшения, а потом попытался убежать. Однако во время побега он попался: его задержала охрана. Мужчина украл золотые изделия общим весом 335,4 грамма.

«Я ограбил магазин из-за долгов в онлайн-казино и низкой зарплаты», — признался задержанный. По данным следствия, педагог тщательно спланировал ограбление, но не учел оперативность службы безопасности.

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