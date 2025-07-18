Стало известно о массовом налете дронов ВСУ на Россию

Минобороны отчиталось об уничтожении 26 дронов ВСУ над российскими регионами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массовый налет дронами на российские регионы. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Из них по девять уничтожили над Калужской и Брянской областями, шесть над территорией Московского региона, из которых пять летело на Москву, и еще по одному над Курской и Смоленской областями. Каких-либо других данных об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о пяти сбитых беспилотников, которые пытались атаковать столицу. На месте падения обломков, сообщал градоначальник, работают сотрудники экстренных служб.