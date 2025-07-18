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11:47, 18 июля 2025Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка рассказала о рождении ребенка

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Шишкина родила сына
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о рождении ребенка. Она сообщила эту новость в Telegram-канале.

«Человек родился! Больше нет смысла скрывать беременность», — написала 35-летняя экс-спортсменка под серией фото со времени беременности. У Шишкиной и ее мужа 17 июля родился сын Андрей.

Ранее Шишкина заявила, что взяла квартиру в ипотеку на 30 лет. «Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного», — поделилась она.

Шишкина — олимпийская чемпионка 2012, 2016 и 2021 годов. Все медали она завоевала в групповых соревнованиях. Кроме того, на ее счету 14 побед на чемпионатах мира.

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