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14:18, 18 июля 2025Наука и техника

Установлен скрытый вред частого использования соцсетей

NTU: Соцсети ухудшают концентрацию и провоцируют эмоциональную нестабильность
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Длительное использование социальных сетей связано с ухудшением концентрации, ростом эмоциональной нестабильности и формированием компульсивного поведения у молодежи. К таким выводам пришли исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре, опросив 583 человек в возрасте от 13 до 25 лет в Сингапуре и Австралии, а также их родителей. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

68 процентов молодых участников сообщили о трудностях с фокусировкой внимания, многие признались, что им сложно смотреть даже минутное видео и выполнять учебные задания без постоянных отвлечений на телефон. Около 65 процентов считают, что нынешние привычки могут в будущем негативно сказаться на учебе и карьере, а 60 процентов родителей выразили серьезные опасения по поводу влияния соцсетей на эмоциональное состояние и поведение детей.

Авторы подчеркивают: выявленные эффекты отражают не только личные проблемы отдельных пользователей, но и более широкую угрозу для общества. Исследователи предлагают пересмотреть дизайн платформ, внедрить встроенные ограничения и подсказки, которые помогут молодежи осознаннее управлять вниманием и снизить зависимость от бесконечной ленты контента.

Ранее ученые выяснили, что простая привычка может снижать тревожность. Оказалось, что регулярное пребывание на свежем воздухе — прогулки, садоводство, рыбалка или занятия спортом — способно уменьшать симптомы тревоги и депрессии не хуже медикаментов.

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