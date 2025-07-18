В одной стране решили заблокировать Telegram

Annapurna Post: В Непале заблокируют доступ к Telegram

В Непале решили заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Об этом сообщает непальская газета Annapurna Post со ссылкой на Управление электросвязи страны.

По данным источника, причиной такого решения властей стал рост преступности, связанной с Telegram. Отмечается, что мошенники часто используют мессенджер в своих схемах. Также в указанном ведомстве считают, что интернет-платформа используется злоумышленниками для отмывания денег.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что мессенджер WhatsApp несет системные риски для информационной безопасности России, потому что в любой момент доступ к данным может быть ограничен или использоваться в интересах другой страны, а Telegram показал готовность к диалогу с властями РФ.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, ранее призвавший WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка, объяснил свои слова. Он уточнил, что не говорил о грядущей блокировке мессенджера.