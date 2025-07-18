Депутат Швыткин: Старший состав ВСУ готов идти на Киев против Зеленского

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) все больше отмечается настроение деморализации, рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация военнослужащих произойдет «только после победы» звучит как приговор для сотен тысяч человек. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

По словам депутата, упадок морального духа в ВСУ связан с их поражениями на поле боя, а также с наступлением и успешными действиями ВС России. Он указал, что уже встречались неоднократные факты, когда украинские военнослужащие, в том числе среднего и старшего состава, были готовы идти на Киев против президента Владимира Зеленского с учетом складывающейся обстановки.

«Действительно можно отметить, что демобилизация на Украине "только после победы" звучит как смертный приговор военнослужащим ВСУ, поскольку ситуация на линии фронта, безусловно, складывается в нашу пользу. И, исходя из этого, демобилизации никакой не будет. Либо полная капитуляция, либо полное уничтожение ВСУ. Командный состав должен четко это осознавать», — сказал Швыткин.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации.

