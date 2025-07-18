Влияние санкций Трампа против России на цены на нефть оценили

CNN: Санкции Трампа в рамках ультиматума РФ приведут к резкому подорожанию нефти

Санкции президента США Дональда Трампа в рамках ультиматума России приведут к резкому подорожанию нефти. Так оценили влияние обсуждаемых ограничений на CNN.

По мнению обозревателей, план Белого дома повлияет не только на азиатский нефтяной рынок, но и сильно ударит по всему остальному миру.

«Цены на нефть взлетят по всему миру, если более чем семь миллионов российских баррелей экспорта в день внезапно пропадут», — предупредили они.

В понедельник, 14 июля Трамп обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса и пообещал ввести торговые пошлины «как минимум в 100 процентов» против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома.

Эксперт Максимилиан Хесс в беседе с британской газетой Times отметил, что Трамп может отказаться от введения 500-процентных пошлин против покупателей российской нефти из-за риска роста цен на энергоносители. По его словам, актуальная версия соответствующего законопроекта является жесткой. Принятие этих мер приведет к фактическому эмбарго на российские ресурсы, а цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель.