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20:27, 18 июля 2025Забота о себе

Врач назвал идеальное меню на лето

Гастроэнтеролог Вялов предложил летом есть больше овощных салатов и бананов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В жаркую погоду не стоит злоупотреблять жирной и тяжелой пищей, считает гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Идеальное летнее меню он назвал в своем Telegram-канале.

Вялов посоветовал летом есть больше овощных салатов, свежих ягод и фруктов, в том числе бананов, которые, вопреки расхожему мнению, не провоцируют, а уменьшают вздутие живота. Также, по его словам, необходимо включить в рацион кефир, смузи или чай с имбирем, напитки с мятой и мелиссой — они помогают восстановить моторику желудочно-кишечного тракта.

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В то же время летом врач посоветовал исключить из рациона фасоль, горох и фруктовые соки и подсластители, так как эти продукты провоцируют повышенное газообразование и дискомфорт в кишечнике.

Ранее Вялов заявил, что арбузы и дыни вредят некоторым людям. Он уточнил, что их нужно есть с осторожностью при чувствительном кишечнике.

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