Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:33, 18 июля 2025Наука и техника

ВС России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

«Известия»: ВС России изменили тактику применения ТОСов в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает газета «Известия».

По данным собеседников издания, теперь ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» действуют совместно, при этом первая машина создает фронтальный вал огння, а вторая наносит высокосточные удары по тылу противника.

«Таким образом они делят между собой полосы воздействия на противника», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

Военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко добавил, что узкая специализация позволяет разным ТОСам лучше справляться со специфическими задачами.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что ТОС обеспечивают ВС России преимущество на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

    Работающий на экс-мэра российского города криминальный авторитет задержан

    В России в 20 раз выросли штрафы для автомобилистов за одно нарушение

    Бывший повар пришел в российский бар с ружьем

    Ольга Серябкина в микрошортах опубликовала фото в откровенном позе

    В Грузии рассказали о новых попытках вмешательства Запада

    Жители подмосковной деревни рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных

    Россиянам отменили рейс в Турцию после 10 часов ожидания

    Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

    Российский снайпер уничтожил за боевой выход более 30 «Баб-Яг»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости