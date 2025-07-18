ВС России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

«Известия»: ВС России изменили тактику применения ТОСов в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны страны сообщает газета «Известия».

По данным собеседников издания, теперь ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» действуют совместно, при этом первая машина создает фронтальный вал огння, а вторая наносит высокосточные удары по тылу противника.

«Таким образом они делят между собой полосы воздействия на противника», — заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко добавил, что узкая специализация позволяет разным ТОСам лучше справляться со специфическими задачами.

В апреле индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что ТОС обеспечивают ВС России преимущество на поле боя.