Заочно арестованный в России IT-миллиардер скрылся за рубежом

Экс-член совета директоров Альфа-банка Мацоцкий объявлен в розыск

Заочно арестованный в России IT-миллиардер и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергей Мацоцкий объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агенства, миллиардер скрывается за рубежом.

Ранее стало известно, что Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.

В июне суд арестовал активы осужденного за получение взяток бывшего директора структурного подразделения госкорпорации Росатома Геннадия Сахарова на сумму 284,4 миллиона рублей.