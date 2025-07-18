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12:32, 18 июля 2025Силовые структуры

Заочно арестованный в России IT-миллиардер скрылся за рубежом

Экс-член совета директоров Альфа-банка Мацоцкий объявлен в розыск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Заочно арестованный в России IT-миллиардер и бывший член совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергей Мацоцкий объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агенства, миллиардер скрывается за рубежом.

Ранее стало известно, что Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.

В июне суд арестовал активы осужденного за получение взяток бывшего директора структурного подразделения госкорпорации Росатома Геннадия Сахарова на сумму 284,4 миллиона рублей.

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