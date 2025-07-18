IT-миллиардера арестовали в России

В Москве суд арестовал экс-члена совета директоров Альфа-банка Мацоцкого

В Москве суд заочно арестовал IT-миллиардера и бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» и «Вымпелкома» Сергея Мацоцкого. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции столицы.

Мацоцкий стал фигурантом уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск.

В 2022 году Мацоцкий занял 18 место в списке IT-миллиардеров России с IT-активами на 14,53 миллиарда рублей. Он является сооснователем компании IBS и холдинга «ГС-Инвест». С 2020 по 2022 годы Мацоцкий входил в советы директоров «Альфа-Банка» и «Вымпелкома».