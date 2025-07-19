Больше десяти ехавших в Крым и обратно поездов задержали после атаки дронов

После атаки дронов задержали 12 поездов, ехавших в Крым и обратно

После атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали 12 поездов, ехавших в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Среди задержанных есть поезда №97/98, №17/18, №68/69 и №177/178, которые ехали из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь. Опаздывают также рейсы из Крыма в столицу и другие города, включая Смоленск и Санкт-Петербург.

В пресс-службе отметили, что точное время задержки может корректироваться по ситуации. Там также пообещали обеспечить пассажиров питанием.

Ранее сообщалось, что два состава были обесточены на станции Лихая в Ростовской области из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники в ночь на 19 июля были уничтожены в Каменске-Шахтинском и Каменском, Белокалитвинском, Миллеровском районах. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь также сообщал, что в регионе в результате атаки Вооруженных сил Украины началось несколько пожаров, одна женщина получила ранения.