Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:31, 19 июля 2025Экономика

Части россиян предсказали экстремальную жару

Синоптик Вильфанд: Аномальная жара придет в три российских региона
Мария Черкасова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С субботы, 19 июля, по вторник, 22 июля, температура в Мурманской области поднимется до плюс 27 — плюс 29 градусов, что на 7 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге жара продолжится: столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 27 градусов. Также высокая температура ожидается в Карелии.

В Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии возможно потепление до плюс 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу будет плюс 38 градусов, что на 6 градусов выше нормы.

Вильфанд назвал температуру плюс 38-40 градусов очень высокой, при такой жаре можно получить тепловой удар.

На Дальнем Востоке в Якутии температура поднимется до плюс 32  градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Сахалинской области в выходные до среды, 23 июля, ожидается плюс 30 градусов. В Хабаровском крае будет плюс 35, в Амурской области в конце этой недели и в начале следующей — до плюс 30 — плюс 32 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву впервые пришли тропические ливни. Это связано с изменениями климата — еще пять лет назад осадки в 60 миллиметров за час предсказать было невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

    Школьники из России завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии

    В самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта заметили несколько странностей

    Почти 20 человек пострадали из-за взрыва пиротехники в Германии

    Девушка заказала пиццу и увидела на пороге дома полицию

    Путин поздравил Ливанова с 90-летием

    Части россиян предсказали экстремальную жару

    Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

    Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира

    Володин призвал усилить ответственность за навязывание услуг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости