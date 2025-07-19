Части россиян предсказали экстремальную жару

Синоптик Вильфанд: Аномальная жара придет в три российских региона

Аномальная жара ожидается в ближайшие дни в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С субботы, 19 июля, по вторник, 22 июля, температура в Мурманской области поднимется до плюс 27 — плюс 29 градусов, что на 7 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге жара продолжится: столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 27 градусов. Также высокая температура ожидается в Карелии.

В Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии возможно потепление до плюс 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу будет плюс 38 градусов, что на 6 градусов выше нормы.

Вильфанд назвал температуру плюс 38-40 градусов очень высокой, при такой жаре можно получить тепловой удар.

На Дальнем Востоке в Якутии температура поднимется до плюс 32 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Сахалинской области в выходные до среды, 23 июля, ожидается плюс 30 градусов. В Хабаровском крае будет плюс 35, в Амурской области в конце этой недели и в начале следующей — до плюс 30 — плюс 32 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву впервые пришли тропические ливни. Это связано с изменениями климата — еще пять лет назад осадки в 60 миллиметров за час предсказать было невозможно.