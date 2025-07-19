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10:45, 19 июля 2025Среда обитания

Синоптик объяснил приход в Москву первых тропических ливней

Вильфанд заявил, что тропические ливни впервые пришли в Москву
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Тропические ливни, впервые пришедшие в Москву, связаны с изменениями климата. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень — за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно», — пояснил он.

По его словам, на 55-й параллели тропические ливни не наблюдаются, но в связи с изменением климата процессы меняются. Вильфанд отметил, что еще пять лет назад невозможно было предсказать такие интенсивные осадки, однако в этот раз синоптики выпустили штормовые предупреждения.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что на 19 и 20 июля в столице и области объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение связано с грозами и ливнями, которые ожидаются в некоторых частях столичного региона. Желтый уровень опасности будет действовать с 09:00 субботы до 21:00 воскресенья.

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