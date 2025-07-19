Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 19 июля 2025Экономика

Названный Путиным хитрюгой работник предложил проект льготной ипотеки

Работник ММК Плеханов призвал ввести льготную ипотеку для молодых металлургов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменить программу «Молодая семья», предложил проект льготной ипотеки. Его слова приводит РИА Новости.

Плеханов уточнил, что у него есть проект льготной ипотеки для молодых металлургов.

«Поэтому у меня есть еще одно предложение: ввести льготную ипотеку для молодых металлургов до 30 лет. Тем самым повысится рождаемость и увеличится кадровый поток на металлургические предприятия», — призвал он.

Работник ММК уточнил, что он из потомственной семьи металлурга, окончил МГТУ, а сейчас завершает учебу в магистратуре.

Ранее Путин назвал хитрюгой Плеханова, попросившего изменить программу «Молодая семья». Во время общения с сотрудниками комбината Путин также заявил, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Войска отбили массированный налет украинских дронов на Москву. При отражении атаки задействовали истребители

    В Госдуме назвали безрассудством новые санкции Евросоюза

    Свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто

    В рядах ВСУ сформировали отряд мексиканских наемников

    Названный Путиным хитрюгой работник предложил проект льготной ипотеки

    Депутат Рады ответил на сообщения о планах США по свержению Зеленского

    Семьи погибших военных ВСУ бросили на произвол судьбы

    Россиян предупредили о риске спорта в жару

    Боец ВСУ решил воевать за Россию после спасения от обстрела со стороны Украины

    Самая сексуальная спортсменка мира показала работу со штангой в коротких шортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости